Главу пресс-службы президента Киргизии подозревают в вымогательстве

Глава пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулов задержан по подозрению в вымогательстве, сообщили в Государственном комитете национальной безопасности республики.

«Задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении», — приводит сообщение ТАСС.

В конце ноября Верховный суд Киргизии отправил на повторное рассмотрение уголовное дело бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В октябре глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев пообещал ежедневную люстрацию в республике.