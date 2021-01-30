Главу пресс-службы президента Киргизии подозревают в вымогательстве
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«Задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении», — приводит сообщение ТАСС.
В конце ноября Верховный суд Киргизии отправил на повторное рассмотрение уголовное дело бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
В октябре глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев пообещал ежедневную люстрацию в республике.