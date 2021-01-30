Главу пресс-службы президента Киргизии подозревают в вымогательстве

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Глава пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулов задержан по подозрению в вымогательстве, сообщили в Государственном комитете национальной безопасности республики.
Главу пресс-службы президента Киргизии подозревают в вымогательстве
  • © Пресс-служба президента КР

«Задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении», — приводит сообщение ТАСС.

В конце ноября Верховный суд Киргизии отправил на повторное рассмотрение уголовное дело бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, осуждённого на 11 лет за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

В октябре глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев пообещал ежедневную люстрацию в республике.

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