Саруханов прокомментировал внесение в чёрный список на Украине

Российский певец и композитор Игорь Саруханов прокомментировал в беседе с RT внесение в чёрный список Министерства культуры и информационной политики Украины.

«Нет, я не знал, первый раз слышу. Спасибо, что предупредили. Если я создаю (угрозу национальной безопасности. — RT), это самый короткий анекдот, я считаю. Я пою о любви в основном и о родителях. Это очень странно. Значит, так тому и быть. Земля большая, места всем хватит», — заявил Саруханов.

По его словам, люди, «которые всё это создают, наверняка не спрашивают у народа, хотят они этого или нет».

«Они это решают в небольших кабинетах... Если бы они спросили у людей, которые живут, которые ходят на мои концерты, я думаю, что они услышали бы совершенно другое мнение», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что Минкультуры Украины внесло в чёрный список ещё пять российских артистов.

В перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, добавили Ольгу Кормухину, Ольгу Засульскую, Игоря Саруханова, Дениса Клявера и Марка Тишмана.