Минкульт Украины внёс в чёрный список певицу Алёну Апину

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в чёрный список российских артисток Алёну Апину и Юлию Глебову.

«14 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданок России Юлии Глебовой и Алёны Апиной. Соответствующими приказами от 22 января российские артистки были включены в список», — приводит РИА Новости сообщение украинского Минкульта.

По состоянию на 25 января в списке значатся 159 человек.

В декабре сообщалось, что российский актёр Алексей Гуськов был внесён в чёрный список Министерства культуры Украины.