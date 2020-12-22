Российский актёр Гуськов попал в чёрный список Минкульта Украины

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Российский актёр Алексей Гуськов был внесён в чёрный список Министерства культуры Украины.
Российский актёр Гуськов попал в чёрный список Минкульта Украины
  • ©kino-teatr.ru

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Министерство культуры и информационной политики 11 декабря поступило письмо от СБУ о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина России Алексея Гуськова. Соответствующим приказом министерства от 21 декабря российского актёра включили в перечень», — говорится в сообщении.

В марте 2019 года Минкульт Украины внёс в список лиц, которые «создают угрозу нацбезопасности», итальянского певца Альбано Карризи, известного под псевдонимом Аль Бано.

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