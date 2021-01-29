Новый генсек ОБСЕ прокомментировала ситуацию на юго-востоке Украины

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Новый генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид прокомментировала ситуацию на Украине.
Новый генсек ОБСЕ прокомментировала ситуацию на юго-востоке Украины
  • Reuters

«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и в полной мере соблюдать уже достигнутые договорённости — о разведении сил и средств, выводе вооружений и разминировании. Я призываю их защищать жизнь мирного населения, а также обеспечивать защиту ключевых объектов гражданской инфраструктуры», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, ОБСЕ, в том числе спецмониторинговая миссия на Украине, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в трёхсторонней контактной группе Хайди Грау и четыре координатора рабочей группы в ТКГ, полностью привержены оказанию сторонам поддержки в достижении прогресса.

«Однако в конечном итоге именно от сторон зависит поиск устойчивого решения», — подчеркнула Шмид.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Россию намерен обсудить с российской стороной ситуацию на Украине.

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