Новый генсек ОБСЕ прокомментировала ситуацию на юго-востоке Украины

Новый генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид прокомментировала ситуацию на Украине.

«Я настоятельно призываю все стороны выполнять и в полной мере соблюдать уже достигнутые договорённости — о разведении сил и средств, выводе вооружений и разминировании. Я призываю их защищать жизнь мирного населения, а также обеспечивать защиту ключевых объектов гражданской инфраструктуры», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, ОБСЕ, в том числе спецмониторинговая миссия на Украине, спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в трёхсторонней контактной группе Хайди Грау и четыре координатора рабочей группы в ТКГ, полностью привержены оказанию сторонам поддержки в достижении прогресса.

«Однако в конечном итоге именно от сторон зависит поиск устойчивого решения», — подчеркнула Шмид.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время визита в Россию намерен обсудить с российской стороной ситуацию на Украине.