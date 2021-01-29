Лукашенко заявил, что в своей стране никого не боится

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ) заявил, что он в своей стране никого не боится.

«Когда я сказал: «Да, я поеду в БГУ», Наталья Ивановна (Кочанова, председатель совета республики. — RT) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что за время его работы на посту главы государства ему «не за что стыдиться».

«Конечно же, за такой короткий промежуток времени из окровавленного куска огромной империи создав государство, мы не могли не допустить каких-то ошибок. Так давайте их исправлять! Но не понимаю: зачем же ломать то, что мы создавали собственными руками?» — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию «на танке, на БМП, с автоматом в руках».