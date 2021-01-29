Лукашенко заявил, что в своей стране никого не боится

Короткая ссылка
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со студентами Белорусского государственного университета (БГУ) заявил, что он в своей стране никого не боится.
Лукашенко заявил, что в своей стране никого не боится
  • РИА Новости

«Когда я сказал: «Да, я поеду в БГУ», Наталья Ивановна (Кочанова, председатель совета республики. — RT) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство: я в своей стране абсолютно никого не боюсь», — цитирует его БЕЛТА.

Лукашенко подчеркнул, что за время его работы на посту главы государства ему «не за что стыдиться».

«Конечно же, за такой короткий промежуток времени из окровавленного куска огромной империи создав государство, мы не могли не допустить каких-то ошибок. Так давайте их исправлять! Но не понимаю: зачем же ломать то, что мы создавали собственными руками?» — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию «на танке, на БМП, с автоматом в руках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить