Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию на танке

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию «на танке, на БМП, с автоматом в руках». Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, белорусским властям ни в коем случае нельзя расслабляться, поскольку им «люди никогда не простят безалаберности».

«То, что мы действовали жёстко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут», — сказал белорусский президент.

Лукашенко призвал не упрекать его в том, что он «защищал свою страну».

«Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо — на танке, БМП, с автоматом в руках», — сказал он.

Также Лукашенко рассказал, что спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы» в Белоруссии.