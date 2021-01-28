Лукашенко заявил о пресечённых попытках «взрывать дома и улицы» в Белоруссии
- РИА Новости
«Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики — группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку — морально как-то, ещё как-то, — а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране и откуда шли боеприпасы, взрывчатка», — сказал он.
Как отметил глава государства, были полностью «восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их».
В конце 2020 года Лукашенко рассказал о задержании террористической группы.
По его словам, она готовила «теракты по всей стране».