Лукашенко заявил о пресечённых попытках «взрывать дома и улицы» в Белоруссии

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Спецслужбы пресекли попытки «взрывать дома и улицы» в Белоруссии. Об этом, как передаёт БЕЛТА, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.
Лукашенко заявил о пресечённых попытках «взрывать дома и улицы» в Белоруссии
  • РИА Новости

«Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики — группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку — морально как-то, ещё как-то, — а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране и откуда шли боеприпасы, взрывчатка», — сказал он.

Как отметил глава государства, были полностью «восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их».

В конце 2020 года Лукашенко рассказал о задержании террористической группы.

По его словам, она готовила «теракты по всей стране». 

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