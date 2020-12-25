Лукашенко рассказал о задержании готовившей теракты группы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о недавнем задержании террористической группы и отметил успешную работу спецслужб в пресечении соответствующей противоправной деятельности.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Готовили теракты по всей стране и уже начали осуществлять. На том и погорели. Чекисты с милицией проводили эту операцию. Ну просто молодцы! Слава богу, что задержали», —сказал Лукашенко.

Он добавил, что «их все каналы вскрыли».

«Они везли тоннами оружие через Украину. И если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был», — заявил Лукашенко.

По его словам, вопрос пресечения подобной противоправной деятельности держится на жёстком контроле.

Он отметил, что «есть несколько группировочек ещё».

8 декабря сообщалось, что задержаны восемь участников террористической группы, подозреваемой в организации поджога дома сотрудника милиции и подрыве автомобиля в Гродненской области Белоруссии.