В Белоруссии пресекли деятельность террористической группы

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Белорусские правоохранительные органы раскрыли деятельность террористической группы, передаёт государственный телеканал ОНТ.
В Белоруссии пресекли деятельность террористической группы
  • Reuters

Сообщается, что в материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения.

По данным телеканала, злоумышленники совершили несколько нападений в Гродненской области, в их числе — поджог дома милиционера и подрыв автомобиля.

Участники группировки задержаны, во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли оружие, гранаты и взрывчатку, говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике появились организованные преступные группы с признаками террористических.

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