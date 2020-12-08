В Белоруссии пресекли деятельность террористической группы

Белорусские правоохранительные органы раскрыли деятельность террористической группы, передаёт государственный телеканал ОНТ.

Сообщается, что в материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения.

По данным телеканала, злоумышленники совершили несколько нападений в Гродненской области, в их числе — поджог дома милиционера и подрыв автомобиля.

Участники группировки задержаны, во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли оружие, гранаты и взрывчатку, говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике появились организованные преступные группы с признаками террористических.