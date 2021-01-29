Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его инаугурация проходила втайне из-за информации о готовящейся провокации.
Лукашенко заявил, что в день его инаугурации готовилась провокация
  • © БелТА
  • РИА Новости

«Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали — инаугурация, в автобусах депутаты… Забросить «коктейль Молотова» в автобус, разбив окно», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

По его словам, тогда «все бы говорили, что там сожгли депутатов», и неизвестно, во что бы это вылилось.

Как отметил Лукашенко, он «поступил, как сумел».

Ранее глава МВД Белоруссии Иван Кубраков заявил, что в 2020 году сотрудникам органов внутренних дел удалось пресечь попытки посеять хаос в стране.

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