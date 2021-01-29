В МЧС России рассказали о работе по разминированию в Карабахе

В МЧС России рассказали о работе по разминированию в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что «специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе».

«Ими обследована территория площадью более 123 га и обнаружено около 15,5 тыс. взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что «в рамках сотрудничества МЧС России и МЧС Азербайджана продолжаются теоретические и практические занятия с 30 пиротехниками республиканского МЧС, на которых сотрудники 40-го РЦПС Ногинского спасательного центра рассказывают о конструктивных особенностях ВОП и демонстрируют принципы их действия и способы обезвреживания на макетах».

Ранее сообщалось, что первое заседание трёхсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана состоится по предложению Еревана и с согласия всех сторон 30 января в Москве.