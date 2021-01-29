В МЧС России рассказали о работе по разминированию в Карабахе

Короткая ссылка
В МЧС России рассказали о работе по разминированию в Нагорном Карабахе.
В МЧС России рассказали о работе по разминированию в Карабахе
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Отмечается, что «специалисты МЧС России продолжают работы по разминированию в Нагорном Карабахе».

«Ими обследована территория площадью более 123 га и обнаружено около 15,5 тыс. взрывоопасных предметов», — приводит РИА Новости сообщение.

Также сообщается, что «в рамках сотрудничества МЧС России и МЧС Азербайджана продолжаются теоретические и практические занятия с 30 пиротехниками республиканского МЧС, на которых сотрудники 40-го РЦПС Ногинского спасательного центра рассказывают о конструктивных особенностях ВОП и демонстрируют принципы их действия и способы обезвреживания на макетах».

Ранее сообщалось, что первое заседание трёхсторонней рабочей группы России, Армении и Азербайджана состоится по предложению Еревана и с согласия всех сторон 30 января в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить