На Украине завели дело о возможном вмешательстве в дела США

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дело в связи с возможным вмешательством во внутренние дела США. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

«Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины», — цитирует Ермака пресс-служба президента.

По его словам, по поручению главы государства государственные органы сделают всё от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал во вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.

«Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело. Идёт следствие, и мы ждём его результатов, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы», — сказал он.

11 января США ввели санкции против ряда граждан Украины и украинских информационных ресурсов за «иностранное вмешательство».

Позднее в Киеве пообещали привлечь к ответственности украинцев, ответственных за вмешательство.

В МИД Украины отметили, что нет никаких оснований считать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США.