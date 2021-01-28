На Украине завели дело о возможном вмешательстве в дела США
- РИА Новости
«Мы категорические противники вмешательства в дела любого государства, в том числе противники вмешательства во внутренние дела Украины», — цитирует Ермака пресс-служба президента.
По его словам, по поручению главы государства государственные органы сделают всё от них зависящее, чтобы те, кто организовывал или участвовал во вмешательстве, были привлечены к ответственности, независимо от того, какие позиции занимают.
«Госбюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело. Идёт следствие, и мы ждём его результатов, следствие должно дать ответы на очень многие вопросы», — сказал он.
11 января США ввели санкции против ряда граждан Украины и украинских информационных ресурсов за «иностранное вмешательство».
Позднее в Киеве пообещали привлечь к ответственности украинцев, ответственных за вмешательство.
В МИД Украины отметили, что нет никаких оснований считать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США.