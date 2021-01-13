В Киеве пообещали наказать вмешавшихся в выборы США украинцев

В офисе президента Украины Владимира Зеленского пообещали привлечь к ответственности украинцев, которые оказались в списках санкций за вмешательство в выборы в США.

Об этом заявил глава офиса Андрей Ермак.

«Для ясности — независимо от партийной принадлежности эта администрация сделает всё, что в её силах, чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США», — цитирует его ТАСС.

11 января американский Минфин ввёл санкции против ряда граждан Украины и украинских информационных ресурсов за «иностранное вмешательство».

В августе 2020 года украинский президент Владимир Зеленский пообещал, что Киев никогда не будет вмешиваться в выборные процессы других стран, в том числе США.