Вандалы разбили памятник генералу Маргелову в Приднестровье

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Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову в городе Дубоссары в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.
Вандалы разбили памятник генералу Маргелову в Приднестровье
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В дежурную часть Дубоссарского РОВД поступило сообщение от работника коммунальной службы, что на мемориале воинской славы разрушен памятник Маргелову.

«На месте происшествия эксперты обнаружили, что верхняя часть мемориальной стелы разломана на множество фрагментов, разбита и передняя часть основания памятника, на которой был изображён символ воздушно-десантных войск», — приводит РИА Новости сообщение пресс-центра МВД ПМР.

По факту вандализма проводится доследственная проверка.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как 12 января в украинском Херсоне неизвестные вандалы разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии. 

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