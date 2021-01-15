СК возбудил дело об осквернении могил бойцов Красной армии в Херсоне
- РИА Новости
В СК отметили, что неустановленные лица действовали по мотиву «негативного отношения к деятельности СССР в годы Второй мировой войны».
Речь идёт о братских могилах бойцов Красной армии, погибших в годы войны при освобождении Херсона от немецко-фашистских захватчиков.
«Указанными циничными действиями злоумышленники продемонстрировали свое пренебрежение общей памятью и историей борьбы братских народов с фашизмом», — заявили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны).
В апреле 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с демонтажем памятника советскому маршалу Коневу в Праге по факту «осквернения символов воинской славы России, совершенных публично».
Как сообщалось в сентябре, в СК России создадут отдел, который будет расследовать преступления, связанные с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.