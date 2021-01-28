В Казахстане оценили ситуацию с коронавирусом

Правительство Казахстана оценило ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

Как указывает пресс-служба правительства страны, власти считают, что в Казахстане на текущий момент сохраняется напряжённая ситуация с коронавирусом.

«Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане напряжённая — республика вошла в зону высокого риска, в «красной зоне» находятся восемь регионов: города Нур-Султан и Алма-Ата, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области», — цитирует сообщение ТАСС.

В пресс-службе добавили, что ежедневно в стране регистрируется порядка 1,5 тыс. новых случаев инфицирования.

Ранее первый замглавы казахстанского Минздрава Марат Шоранов рассказал о работе промышленников над первой партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны.