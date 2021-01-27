На Украине прокомментировали телефонный разговор Путина и Байдена

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

«Безусловно, новый президент США сразу активно включился в глобальную повестку. На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным — это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жёсткостью по отношению к тем, кто нарушает правила», — цитирует издание «Корреспондент» советника главы офиса президента Михаила Подоляка.

По его словам, Байден не просто подтвердил «ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Но поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым — в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России против правил и ценностей цивилизованного мира», — сказал Подоляк.

26 января стало известно, что Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Джо Байденом.