Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов Милонова

Короткая ссылка
Временный поверенный в делах посольства России был вызван в МИД Азербайджана из-за слов депутата Госдумы Виталия Милонова о стране. Об этом заявили в пресс-службе азербайджанского ведомства.
Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов Милонова
  • © Arne Dedert/dpa
  • globallookpress.com

Как уточняет РИА Новости, Милонов ранее в интервью армянской программе высказался в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, которые в Баку посчитали неуважительными.

«Мы решительно осуждаем использование неприемлемых выражений в адрес государства и народа Азербайджана Виталием Милоновым», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

В МИД обратили внимание, что такой шаг российского депутата противоречит сложившимся отношениям на высшем уровне между Азербайджаном и Россией.

Как отмечается, было подчеркнуто, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы.

В октябре 2020 года Азербайджан включил Милонова в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну.

Такое решение было принято в связи с визитом депутата в Карабах. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить