Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов Милонова
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Как уточняет РИА Новости, Милонов ранее в интервью армянской программе высказался в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, которые в Баку посчитали неуважительными.
«Мы решительно осуждаем использование неприемлемых выражений в адрес государства и народа Азербайджана Виталием Милоновым», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД обратили внимание, что такой шаг российского депутата противоречит сложившимся отношениям на высшем уровне между Азербайджаном и Россией.
Как отмечается, было подчеркнуто, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы.
В октябре 2020 года Азербайджан включил Милонова в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну.
Такое решение было принято в связи с визитом депутата в Карабах.