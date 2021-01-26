Российского дипломата вызвали в МИД Азербайджана из-за слов Милонова

Временный поверенный в делах посольства России был вызван в МИД Азербайджана из-за слов депутата Госдумы Виталия Милонова о стране. Об этом заявили в пресс-службе азербайджанского ведомства.

Как уточняет РИА Новости, Милонов ранее в интервью армянской программе высказался в адрес Азербайджана и азербайджанского народа, которые в Баку посчитали неуважительными.

«Мы решительно осуждаем использование неприемлемых выражений в адрес государства и народа Азербайджана Виталием Милоновым», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МИД обратили внимание, что такой шаг российского депутата противоречит сложившимся отношениям на высшем уровне между Азербайджаном и Россией.

Как отмечается, было подчеркнуто, что высказывания Милонова не отражают официальную позицию Москвы.

В октябре 2020 года Азербайджан включил Милонова в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну.

Такое решение было принято в связи с визитом депутата в Карабах.