Азербайджан включил в чёрный список депутата Госдумы за визит в Карабах

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Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну, в связи с его визитом в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Азербайджан включил в чёрный список депутата Госдумы за визит в Карабах
  • Reuters

«Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия», в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что такой шаг депутата «не соответствует официальной позиции Российской Федерации» в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

«Имя Виталия Милонова добавлено в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики», — добавили в ведомстве.

Как ранее писал Sputnik Армения, Милонов прибыл в Нагорный Карабах. 

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