Азербайджан включил в чёрный список депутата Госдумы за визит в Карабах
- Reuters
«Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия», в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении.
Там подчеркнули, что такой шаг депутата «не соответствует официальной позиции Российской Федерации» в поддержку территориальной целостности Азербайджана.
«Имя Виталия Милонова добавлено в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики», — добавили в ведомстве.
Как ранее писал Sputnik Армения, Милонов прибыл в Нагорный Карабах.