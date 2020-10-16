Азербайджан включил в чёрный список депутата Госдумы за визит в Карабах

Азербайджан включил депутата Госдумы Виталия Милонова в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в страну, в связи с его визитом в Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Reuters

«Мы решительно осуждаем незаконный визит Виталия Милонова, члена Государственной думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия», в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджанской Республики», — говорится в заявлении. Там подчеркнули, что такой шаг депутата «не соответствует официальной позиции Российской Федерации» в поддержку территориальной целостности Азербайджана. «Имя Виталия Милонова добавлено в список иностранных граждан, которым запрещён въезд в Азербайджан за незаконное посещение оккупированных территорий страны в нарушение соответствующего законодательства Азербайджанской Республики», — добавили в ведомстве. Как ранее писал Sputnik Армения, Милонов прибыл в Нагорный Карабах.