В Киеве усилили меры безопасности из-за запланированных акций

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Пресс-служба Нацполиции Украины заявила об усилении мер безопасности в центре Киева из-за запланированных там протестных акций.
В Киеве усилили меры безопасности из-за запланированных акций
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Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

«Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство», — заявили в пресс-службе.

В полиции отметили, что организаторы мероприятий анонсировали проведение шествия к учреждениям власти. В связи с этим возможно ограничение дорожного движения по отдельным улицам в центре города.

Ранее в Закарпатской области Украины люди вышли на протест из-за тарифов на газ.

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