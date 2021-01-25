На Украине за сутки выявлено более 2,5 тысячи случаев коронавируса

На Украине зафиксировали 2516 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране выявили 1 194 328 пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 63 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 21 924 пациента с COVID-19, более 953 тыс. вылечились.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.