На Украине за сутки выявлено более 2,5 тысячи случаев коронавируса
- Reuters
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Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.
За прошедшие 24 часа на Украине умерли 63 пациента с коронавирусом.
Всего с начала пандемии в стране скончались 21 924 пациента с COVID-19, более 953 тыс. вылечились.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинская сторона не будет закупать российскую вакцину от коронавирусной инфекции, даже если её рекомендует Всемирная организация здравоохранения.