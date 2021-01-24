На Украине за сутки выявили почти 4 тысячи случаев коронавируса

На Украине за сутки выявили 3915 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 191 812.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«3915 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 2079 заболевших коронавирусом, 83 пациента с COVID-19 скончались.

Ещё 5407 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса.

Всего на Украине зарегистрирован 21 861 летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране.