На Украине за сутки выявили почти 4 тысячи случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«3915 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 24 января 2021 года. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников», — написал он в Facebook.
За сутки на Украине госпитализировали 2079 заболевших коронавирусом, 83 пациента с COVID-19 скончались.
Ещё 5407 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса.
Всего на Украине зарегистрирован 21 861 летальный случай среди пациентов с коронавирусом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в стране.