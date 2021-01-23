Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Шмыгаль заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
  • Reuters

«Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых коек снизилось до менее 30%», — написал он на своей странице в Facebook.

Вместе с тем он призвал жителей Украины продолжать соблюдать все гигиенические правила и карантинные ограничения.

Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX.

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