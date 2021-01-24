МИД Украины прокомментировал несогласованные акции в России

МИД Украины выступил с осуждением действий российских правоохранительных органов против участников несогласованных акций в России.

«Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста», — говорится в сообщении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Также украинский МИД осудил задержания представителей оппозиции.

Отмечается, что на Украине с беспокойством следят за ситуацией вокруг протестных акции в России.

Ранее представитель Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова заявила, что в столице возбудили уголовные дела по фактам противоправных действий на несанкционированной акции, в том числе о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов.