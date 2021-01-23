На Украине за сутки выявлено около 5 тысяч заболевших коронавирусом

На Украине за сутки зарегистрировали 4928 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 187 897.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4928 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 23 января 2021 года. В частности, заболели 166 детей и 261 медработник», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 1862 заболевших коронавирусом, 116 пациентов с COVID-19 скончались.

Ещё 13 138 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса.

Всего на Украине зарегистрировано 21 778 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что страна может получить вакцину от коронавируса в феврале в рамках инициативы COVAX.