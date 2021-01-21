Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пожар в харьковском доме престарелых, в результате которого, по последним данным, погибли 15 человек.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.

«15 погибших и пять пострадавших. Молимся, чтобы не было больше. Дал поручение срочно создать государственную комиссию для выяснения причин трагедии», — написал Зеленский.

15 загиблих та 5 постраждалих. Молимося, щоб не було більше. Дав доручення терміново створити Державну комісію для з’ясування причин трагедії. Закликаю місцеву владу зробити все можливе для допомоги постраждалим і родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття. pic.twitter.com/hayY1jlfQn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2021

Вместе с тем он призвал местные власти сделать всё возможное, чтобы помочь пострадавшим и тем, кто потерял своих родных.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли при пожаре в Харькове. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых.