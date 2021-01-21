Зеленский прокомментировал пожар в харьковском доме престарелых
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Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.
«15 погибших и пять пострадавших. Молимся, чтобы не было больше. Дал поручение срочно создать государственную комиссию для выяснения причин трагедии», — написал Зеленский.
15 загиблих та 5 постраждалих. Молимося, щоб не було більше. Дав доручення терміново створити Державну комісію для з’ясування причин трагедії. Закликаю місцеву владу зробити все можливе для допомоги постраждалим і родичам, які втратили своїх близьких. Мої щирі співчуття. pic.twitter.com/hayY1jlfQn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2021
Вместе с тем он призвал местные власти сделать всё возможное, чтобы помочь пострадавшим и тем, кто потерял своих родных.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли при пожаре в Харькове. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых.