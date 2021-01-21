Зеленский прокомментировал пожар в харьковском доме престарелых

Короткая ссылка
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал пожар в харьковском доме престарелых, в результате которого, по последним данным, погибли 15 человек.
Зеленский прокомментировал пожар в харьковском доме престарелых
  • ©president.gov.ua

Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.

«15 погибших и пять пострадавших. Молимся, чтобы не было больше. Дал поручение срочно создать государственную комиссию для выяснения причин трагедии», — написал Зеленский.

Вместе с тем он призвал местные власти сделать всё возможное, чтобы помочь пострадавшим и тем, кто потерял своих родных.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли при пожаре в Харькове. Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить