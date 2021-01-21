Лавров 25 января проведёт переговоры с и. о. главы МИД Южной Осетии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 января проведёт переговоры в Москве с исполняющим обязанности главы МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«25 января в Москве планируется встреча главы МИД России Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Южная Осетия. В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене», — рассказала она.

В конце декабря российские военные вернулись в Московскую область после оказания помощи заболевшим коронавирусом в полевом госпитале Минобороны в Цхинвале.