Лавров 25 января проведёт переговоры с и. о. главы МИД Южной Осетии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 января проведёт переговоры в Москве с исполняющим обязанности главы МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым.
Лавров 25 января проведёт переговоры с и. о. главы МИД Южной Осетии
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«25 января в Москве планируется встреча главы МИД России Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Южная Осетия. В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене», — рассказала она.

В конце декабря российские военные вернулись в Московскую область после оказания помощи заболевшим коронавирусом в полевом госпитале Минобороны в Цхинвале.

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