Лавров 25 января проведёт переговоры с и. о. главы МИД Южной Осетии
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Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«25 января в Москве планируется встреча главы МИД России Сергея Лаврова с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Южная Осетия. В рамках беседы предполагается обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений и внешнеполитической координации на международной арене», — рассказала она.
В конце декабря российские военные вернулись в Московскую область после оказания помощи заболевшим коронавирусом в полевом госпитале Минобороны в Цхинвале.