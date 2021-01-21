Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии.
«В 12:19 первый энергоблок БелАЭС включён в сеть. Идёт плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», — сообщили в ведомстве.
При этом отметили, что испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.
Ранее сообщалось, что первый энергоблок Белорусской АЭС был отключён от сети после срабатывания системы защиты генератора.