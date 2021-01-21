Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть

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Первый энергоблок Белорусской АЭС включён в сеть, идёт плановое повышение мощности.
Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть
  • @belaes.by / Facebook

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии.

«В 12:19 первый энергоблок БелАЭС включён в сеть. Идёт плановое повышение его мощности до номинальной в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», — сообщили в ведомстве.

При этом отметили, что испытания систем и оборудования на номинальной мощности будут продолжены.

Ранее сообщалось, что первый энергоблок Белорусской АЭС был отключён от сети после срабатывания системы защиты генератора.

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