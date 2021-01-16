Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети

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Первый энергоблок Белорусской АЭС был отключён от сети после срабатывания системы защиты генератора.
Первый энергоблок БелАЭС отключили от сети
  • © Пресс-служба Госкорпорации «Росатом»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Минэнерго Белоруссии в Telegram.

«В 19:02 первый энергоблок БелАЭС отключён от сети после срабатывания системы защиты генератора», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которой проводится тестирование систем и оборудования.

Уточняется, что радиационный фон в районе АЭС находится в пределах нормы.

13 января в пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности.

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