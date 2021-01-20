Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву

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Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение властей Литвы запретить ему въезд в страну на пять лет, заявил адвокат Александр Добровинский.
Киркоров обжалует запрет на въезд в Литву
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — цитирует юриста РИА Новости.

Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц сроком на пять лет.

Внешнеполитическое ведомство объяснило свой запрос тем, что артист во время посещений Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что литовские политики используют культуру в антироссийской пропаганде.

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