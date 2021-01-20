На Украине за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса

На Украине выявили 4383 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране 1 172 038 пациентов с коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса украинского Совета национальной безопасности и обороны.

За прошедшие 24 часа на Украине умерли 212 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в стране скончались 21 258 пациентов с COVID-19, более 900 тыс. вылечились.

Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.