Санду назвала приоритеты работы на посту президента Молдавии

Лидер Молдавии Майя Санду рассказала о приоритетах работы в должности президента республики.

«Я изложила приоритеты моего мандата на посту президента — борьбу с коррупцией, ускорение доступа к вакцине против коронавируса для врачей и медицинских работников первой линии, получение поддержки для наших фермеров, малых и средних предприятий», — написала она в Facebook по итогам встречи с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли.

Кроме того, стороны обсудили планируемые в Кишинёве реформы для сближения Молдавии и Евросоюза.

Ранее Санду выступила за стратегическое сотрудничество Молдавии и Украины.