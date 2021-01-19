Санду назвала приоритеты работы на посту президента Молдавии

Короткая ссылка
Лидер Молдавии Майя Санду рассказала о приоритетах работы в должности президента республики.
Санду назвала приоритеты работы на посту президента Молдавии
  • Reuters

«Я изложила приоритеты моего мандата на посту президента — борьбу с коррупцией, ускорение доступа к вакцине против коронавируса для врачей и медицинских работников первой линии, получение поддержки для наших фермеров, малых и средних предприятий», — написала она в Facebook по итогам встречи с председателем Европейского парламента Давидом Сассоли.

Кроме того, стороны обсудили планируемые в Кишинёве реформы для сближения Молдавии и Евросоюза.

Ранее Санду выступила за стратегическое сотрудничество Молдавии и Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить