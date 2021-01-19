Володин призвал обсудить права русскоязычных граждан Украины в ПАСЕ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал российских парламентариев, которые будут участвовать в зимней сессии ПАСЕ, поднять вопрос о защите прав русскоязычных граждан на Украине.

Об этом информирует РИА Новости.

В ходе пленарного заседания первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин затронул вопрос об украинском языковом законе, ограничивающем права русскоязычных.

Затулин предложил подготовить заявление Госдумы по данному вопросу.

Спикер Госдумы поддержал предложение депутата.

«Поручим Петру Толстому, руководителю делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПАСЕ, поднять этот вопрос на площадке ПАСЕ, чтобы наши коллеги, европейские парламентарии, соответственно обсудили вопросы, связанные с правами человека на Украине», — заявил Володин.

Ранее Совет Думы принял решение направить делегацию нижней палаты российского парламента на зимнюю сессию ПАСЕ в Страсбург.

Также сообщалось, что на Украине 16 января вступает в силу ст. 30 так называемого закона о госязыке, согласно которому вся сфера услуг должна перейти на украинский язык.

Подробнее — в материале RT.