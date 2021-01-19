Алиев подписал указ о своих спецпредставителях в Карабахе
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Об этом говорится на сайте главы Азербайджана.
Отмечается, что соответствующие представительства, возглавляемые спецпредставителями президента Азербайджана, подчиняются непосредственно главе страны.
Как говорится в указе, целью данного шага является ускорение строительства, восстановления и реконструкции инфраструктуры части территории, перешедшей под контроль Азербайджана.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху.