Алиев подписал указ о своих спецпредставителях в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о назначении «специальных представителей президента» в Нагорном Карабахе.
Алиев подписал указ о своих спецпредставителях в Карабахе
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

Об этом говорится на сайте главы Азербайджана.

Отмечается, что соответствующие представительства, возглавляемые спецпредставителями президента Азербайджана, подчиняются непосредственно главе страны.

Как говорится в указе, целью данного шага является ускорение строительства, восстановления и реконструкции инфраструктуры части территории, перешедшей под контроль Азербайджана.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху.

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