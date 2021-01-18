Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
- © РИА Новости / Валерий Мельников
«9 ноября, я считаю, реализуется достаточно эффективно, это оценка и президента Алиева, и премьер-министра Пашиняна», — сказал Лавров.
Глава МИД России заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в договорённостях от 9 ноября.
«Это сделано сознательно. Территория, на которой развёрнуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента», — сказал Лавров.
Он отметил, что никаких секретных приложений у трёхстороннего заявления по Карабаху нет.
Лавров добавил, что в настоящее время военные России, Армении и Азербайджана выверяют поимённые списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал детали принятия ноябрьского заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.