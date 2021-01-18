Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху.
Лавров оценил ход реализации соглашения по Нагорному Карабаху
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«9 ноября, я считаю, реализуется достаточно эффективно, это оценка и президента Алиева, и премьер-министра Пашиняна», — сказал Лавров.

Глава МИД России заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха не упомянут в договорённостях от 9 ноября.

«Это сделано сознательно. Территория, на которой развёрнуты российские миротворцы, является зоной ответственности российского миротворческого контингента», — сказал Лавров.

Он отметил, что никаких секретных приложений у трёхстороннего заявления по Карабаху нет.

Лавров добавил, что в настоящее время военные России, Армении и Азербайджана выверяют поимённые списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал детали принятия ноябрьского заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. 

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