Белоруссия намерена производить российскую вакцину на своей территории

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает постепенно перейти на производство на своей территории российской вакцины от коронавируса.
Белоруссия намерена производить российскую вакцину на своей территории
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу белорусского премьера, об этом он сказал во время встречи с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым.

Головченко отметил, что российские и белорусские ведомства уже взаимодействуют по данному вопросу.

«В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Белоруссии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начинается вакцинация медработников от коронавируса.

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