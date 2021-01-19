Белоруссия намерена производить российскую вакцину на своей территории
- Reuters
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу белорусского премьера, об этом он сказал во время встречи с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым.
Головченко отметил, что российские и белорусские ведомства уже взаимодействуют по данному вопросу.
«В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Белоруссии», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии начинается вакцинация медработников от коронавируса.