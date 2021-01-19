Белоруссия намерена производить российскую вакцину на своей территории

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск рассчитывает постепенно перейти на производство на своей территории российской вакцины от коронавируса.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу белорусского премьера, об этом он сказал во время встречи с послом России в Минске Дмитрием Мезенцевым.

Головченко отметил, что российские и белорусские ведомства уже взаимодействуют по данному вопросу.

«В ближайшее время мы должны выйти на постепенную локализацию производства в Белоруссии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии начинается вакцинация медработников от коронавируса.