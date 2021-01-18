Генпрокуратура Белоруссии объявила члена КС в международный розыск

Генеральная прокуратура Белоруссии объявила в международный розыск члена координационного совета (КС) оппозиции страны Павла Латушко.

«Генеральная прокуратура направила в Национальное центральное бюро Интерпола в Республике Беларусь пакет документов, необходимых для объявления в международный розыск Латушко Павла Павловича», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Латушко инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Белоруссии. С санкции прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце декабря 2020 года Генпрокуратура Белоруссии возбудила против бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, а также членов КС Марии Колесниковой, Латушко и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.