В Абхазии рассказали о состоянии больного COVID-19 премьера

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В кабмине Абхазии рассказали о состоянии больного коронавирусом премьера страны Александра Анкваба.
В Абхазии рассказали о состоянии больного COVID-19 премьера
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«На текущий момент состояние премьер-министра Республики Абхазия оценивается как стабильно тяжёлое», — цитирует сообщение правительства РИА Новости.

В пресс-службе уточнили, что в лечении главы кабмина наблюдалась положительная динамика, но позже стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января медики приняли решение о переводе Анкваба на ИВЛ.

30 декабря 2020 года сообщалось, что у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба подтвердился коронавирус.

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