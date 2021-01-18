В Абхазии рассказали о состоянии больного COVID-19 премьера
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«На текущий момент состояние премьер-министра Республики Абхазия оценивается как стабильно тяжёлое», — цитирует сообщение правительства РИА Новости.
В пресс-службе уточнили, что в лечении главы кабмина наблюдалась положительная динамика, но позже стала нарастать дыхательная недостаточность. 17 января медики приняли решение о переводе Анкваба на ИВЛ.
30 декабря 2020 года сообщалось, что у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба подтвердился коронавирус.