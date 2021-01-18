В Белоруссии назвали даты проведения учений с Россией

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Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдёт с 10 по 16 сентября, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
В Белоруссии назвали даты проведения учений с Россией
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом сообщает БЕЛТА.

В начале декабря 2020-го российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.

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