В Белоруссии назвали даты проведения учений с Россией

Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдёт с 10 по 16 сентября, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Об этом сообщает БЕЛТА.

В начале декабря 2020-го российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия проведут стратегические учения «Запад-2021» в сентябре 2021 года для укрепления военной безопасности Союзного государства.