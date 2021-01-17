На Украине за сутки выявлено около 6 тысяч случаев коронавируса

На Украине за сутки зарегистрировали 5990 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных в стране случаев COVID-19 составило 1 160 682.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников», — написал он в Facebook.

За сутки на Украине госпитализировали 2131 заболевшего коронавирусом, 116 пациентов с COVID-19 скончались.

Ещё 8777 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса.

Всего на Украине зарегистрировано 20 802 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Ранее лидер украинской политсилы «Партия Шария» Анатолий Шарий заявил, что может привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной.