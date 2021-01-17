На Украине за сутки выявлено около 6 тысяч случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
«5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 17 января 2021 года. В частности, заболели 177 детей и 236 медработников», — написал он в Facebook.
За сутки на Украине госпитализировали 2131 заболевшего коронавирусом, 116 пациентов с COVID-19 скончались.
Ещё 8777 человек были выписаны после выздоровления от коронавируса.
Всего на Украине зарегистрировано 20 802 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.
Ранее лидер украинской политсилы «Партия Шария» Анатолий Шарий заявил, что может привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной.