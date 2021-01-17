Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 968

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В Узбекистане число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 64. Общее число случаев инфицирования достигло 77 968.
Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 77 968
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Всего в стране после коронавируса выздоровели 76 388 человек, скончались — 619.

Ранее в ВОЗ сообщили, что общее число жертв COVID-19 в мире превысило 2 млн.

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