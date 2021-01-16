В Молдавии за сутки выявили более 300 случаев коронавируса
- AFP
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
«Сегодня (16 января. — RT) в Молдавии было зарегистрировано ещё 377 новых случаев заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 152 640», — сказали в ведомстве.
Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 142 669 человек, более 3,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.