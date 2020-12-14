Додон оценил борьбу с коронавирусом в Молдавии

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Действующий президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Додон оценил борьбу с коронавирусом в Молдавии
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin
  • Reuters

По его словам, в целом кабмин хорошо реагирует на ситуацию с пандемией коронавируса.

«Правительство проинформировало меня о пандемической ситуации в стране, места в больницах и необходимые резервы есть. Министерство здравоохранения сообщило, что справляется с пандемией», — цитирует его ТАСС.

Додон добавил, что за прошлую неделю число новых случаев коронавируса выросло на 8,6%, а выздоровевших пациентов — на 15%.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Молдавии Ион Кику получил положительный результат теста на коронавирус.

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