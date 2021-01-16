Азербайджан с 18 января начнёт вакцинацию от коронавируса
- Reuters
«Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса», — цитирует его ТАСС.
Как уточнил представитель Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев, для вакцинации будет использоваться вакцина CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
«Заказанные Азербайджаном 4 млн доз вакцины будут доставлены в Турцию, где в лабораториях пройдут проверку на соответствие стандартам, будут расфасованы и несколькими партиями завезены в Азербайджан», — сообщил он.
По словам помощника президента Азербайджана, в страну уже доставили первую партию вакцины.
В рамках первого этапа будут привиты медработники, а с 1 февраля начнут вакцинировать лиц старше 65 лет.
Ранее в Азербайджане продлили особый карантинный режим до 1 апреля.