Азербайджан с 18 января начнёт вакцинацию от коронавируса

Азербайджан с 18 января начнёт вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом, произведённым китайской компанией Sinovac Biotech, сообщил помощник президента республики Шахмар Мовсумов.

«Принято решение с 18 января начать вакцинацию от коронавируса», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил представитель Минздрава Азербайджана Теймур Мусаев, для вакцинации будет использоваться вакцина CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

«Заказанные Азербайджаном 4 млн доз вакцины будут доставлены в Турцию, где в лабораториях пройдут проверку на соответствие стандартам, будут расфасованы и несколькими партиями завезены в Азербайджан», — сообщил он.

По словам помощника президента Азербайджана, в страну уже доставили первую партию вакцины.

В рамках первого этапа будут привиты медработники, а с 1 февраля начнут вакцинировать лиц старше 65 лет.

Ранее в Азербайджане продлили особый карантинный режим до 1 апреля.