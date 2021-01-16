В Азербайджане продлили особый карантинный режим до апреля

В Азербайджане особый карантинный режим, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, продлён до 1 апреля.

Об этом информирует оперштаб при правительстве республики.

«С целью предотвращения распространения вируса и его возможных последствий принято решение продлить срок особого карантинного режима на территории страны до 06:00 1 апреля 2021 года», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом азербайджанский кабмин решил смягчить с 18 января часть ограничений, которые были введены в рамках особого карантинного режима.

5 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшие дни в стране ожидается поступление вакцины от коронавируса.