В Азербайджане продлили особый карантинный режим до апреля

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В Азербайджане особый карантинный режим, введённый из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, продлён до 1 апреля.
В Азербайджане продлили особый карантинный режим до апреля
  • РИА Новости

Об этом информирует оперштаб при правительстве республики. 

«С целью предотвращения распространения вируса и его возможных последствий принято решение продлить срок особого карантинного режима на территории страны до 06:00 1 апреля 2021 года», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом азербайджанский кабмин решил смягчить с 18 января часть ограничений, которые были введены в рамках особого карантинного режима.

5 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшие дни в стране ожидается поступление вакцины от коронавируса.

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