В Азербайджане продлили особый карантинный режим до апреля
- РИА Новости
Об этом информирует оперштаб при правительстве республики.
«С целью предотвращения распространения вируса и его возможных последствий принято решение продлить срок особого карантинного режима на территории страны до 06:00 1 апреля 2021 года», — цитирует сообщение ТАСС.
При этом азербайджанский кабмин решил смягчить с 18 января часть ограничений, которые были введены в рамках особого карантинного режима.
5 января президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ближайшие дни в стране ожидается поступление вакцины от коронавируса.