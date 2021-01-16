На Украине за сутки выявили более 7 тысяч случаев коронавируса

На Украине зарегистрировали 7729 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 154 692 инфицированных коронавирусом.

Об этом в своём Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 144 пациента с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине скончались 20 686 пациентов с COVID-19, 857 183 человека вылечились.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране не планируют отменять масочный режим до конца 2021 года.

Также на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавируса.