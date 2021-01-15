Масочный режим на Украине продлится до конца 2021 года

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала «1+1», что в стране не планируют отменять масочный режим до конца года.
Масочный режим на Украине продлится до конца 2021 года
  • РИА Новости

«Поставки вакцины от коронавируса ожидаются в феврале — марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытьё рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Также он добавил, что введённый в настоящий момент в стране локдаун позволяет сбить потенциальную волну заболеваемости после праздников.

Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

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