Масочный режим на Украине продлится до конца 2021 года
- РИА Новости
«Поставки вакцины от коронавируса ожидаются в феврале — марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытьё рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Также он добавил, что введённый в настоящий момент в стране локдаун позволяет сбить потенциальную волну заболеваемости после праздников.
Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.