Масочный режим на Украине продлится до конца 2021 года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала «1+1», что в стране не планируют отменять масочный режим до конца года.

«Поставки вакцины от коронавируса ожидаются в феврале — марте. На вакцинацию надо время. Поэтому мытьё рук, социальная дистанция и масочный режим останутся актуальными до конца года», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Также он добавил, что введённый в настоящий момент в стране локдаун позволяет сбить потенциальную волну заболеваемости после праздников.

Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.