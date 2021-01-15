На Украине выявили 8199 новых случаев коронавируса за сутки

На Украине выявили 8199 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 146 963 случая инфицирования коронавирусом.

Соответствующие данные опубликованы на сайте системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины.

За прошедшие 24 часа в стране умерли 166 пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии на Украине скончались 20 542 пациента с COVID-19, 847 391 человек вылечился.

Ранее сообщалось, что на Украине создадут реестр лиц, которым сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.