В Молдавии за сутки выявили более 700 случаев коронавируса

В Молдавии за сутки подтвердили 741 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 151 687.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Сегодня (14 января. — RT) в Молдавии был зарегистрирован ещё 741 новый случай заболевания коронавирусом… Общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 151 687», — сказали в ведомстве.

Уточняется, что всего в стране от коронавирусной инфекции вылечились 140 983 человека, более 3,2 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон оценил, как правительство страны справляется с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.